44-летняя Сиенна Миллер стала матерью в третий раз: «Я почти не сплю»

Актриса родила еще одного ребенка от своего 29-летнего возлюбленного
Сиенна МиллерИсточник: Алексей Молчановский

44-летняя британская актриса Сиенна Миллер пополнила ряды многодетных родителей, став мамой в третий раз. Звезда лично сообщила о пополнении в семье в беседе с порталом E! News. Отцом ребенка стал ее 29-летний бойфренд, манекенщик Оли Грин.

«Это произошло. В соседней комнате лежит крошечный ребенок. Кажется, что связывать слова стало немного сложнее. Я почти не сплю, но безумно люблю своего малыша», — поделилась Миллер с журналистами. При этом актриса не стала раскрывать ни пол новорожденного, ни его имя.

Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью МарлоуИсточник: Legion-Media.ru

Слухи о третьей беременности Сиенны поползли еще в начале декабря. Тогда она вышла на красную дорожку церемонии Fashion Awards 2025 с заметно округлившимся животом. Отношения с актрисы с Оли Грином длятся с 2022 года. В 2023-м у пары уже родилась дочь — правда, имя девочки родители до сих пор держат в секрете.

Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, у Сиенны подрастает 12-летняя дочь Марлоу от предыдущего брака с актером Томом Стэрриджем.

В прошлом Миллер встречалась с Джудом Лоу. По слухам, пара рассталась из-за измены актера с няней его детей от предыдущих браков. Кроме того, у Сиенны были отношения с женатым актером Бальтазаром Гетти и галеристом Лукасом Цвирнером, а также ей приписывают короткие романы с Орландо Блумом и Леонардо ДиКаприо.