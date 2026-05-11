Экс-возлюбленная Козловского показала редкие фото их повзрослевшей дочери

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского, актриса и модель Ольга Зуева, опубликовала в личном блоге новую серию снимков их общей с российским актером дочери Оды Валентины. Девочке недавно исполнилось шесть лет.
Пост был приурочен ко Дню матери, который во многих странах отмечают во второе воскресенье мая.
Лицо девочки родители скрывают, на фото она запечатлена в разные моменты жизни и в разном возрасте – совсем маленькой и в настоящее время.
«С Днем матерей всем матерям, которые продолжают творить, заботиться и любить, независимо от того, насколько мир может сделать это для нас трудным. Спасибо моей дочери за то, что наполняет мое сердце любовью каждый день», — написала под фотографиями 42-летняя Зуева.
Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева расстались в 2021 году, вскоре после рождения дочери. Мать с ребенком проживают в США, где актер навещает ее. Сейчас Козловскому приписывают роман с Оксаной Акиньшиной.