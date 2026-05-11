Шарлиз Терон снялась с приемными дочерями на яхте

Голливудская актриса Шарлиз Терон опубликовала в соцсетях фото с приемными дочерьми из семейного архива.
Терон поздравила подписчиц с Международным днем матери, который отмечается во второе воскресенье мая. В честь праздника актриса выложила фото, на котором позировала вместе с дочерьми Джексон и Августой на яхте.
Артистка позировала в черной футболке, мини-юбке с принтом и солнцезащитных очках. Девочки были одеты в купальники.
В марте папарацци подловили Шарлиз Терон во время весенних каникул на Гавайях с дочерьми Джексон и Август.
Шарлиз Терон никогда не была замужем. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.