Райан Рейнольдс выложил редкие фото с Блейк Лайвли из семейного архива

Голливудский актер Райан Рейнольдс выложил в личном блоге редкие фото с женой Блейк Лайвли.
Рейнольдс публично поздравил Лайвли с Международным днем матери, который отмечается во второе воскресенье мая. В честь праздника он показал их совместные фото. На первом снимке супруги позировали в дождевиках у водопада, а на втором — сидели в креслах.
«Я безмерно ценю эту мать. Она добрая. Она бесстрашная. Она — абсолютная любовь всей моей жизни, а для наших четырех маленьких детей она — смысл их жизни», — написал актер.
В марте Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сфотографировались на футбольном поле. Актриса позировала в куртке, джинсах, коричневом шарфе и синих ботинках. Артистка снялась с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Райан Рейнольдс предстал перед камерой в сером худи, темно-синем тренче, джинсах и кедах.