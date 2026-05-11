Виктория Боня заявила, что собирается на Каннский фестиваль, несмотря на травму

Виктория Боня заявила в личном блоге, что, несмотря на травму ноги, собирается посетить предстоящий Каннский кинофестиваль, который пройдет с 12 по 23 мая во Франции.
«Я пойду всего один-два раза на дорожку. Я с костылями не хочу ходить там на Каннском кинофестивале», — подчеркнула знаменитость.
Блогерша рассказала, что в этот период получает от брендов и дизайнеров много предложений «выгулять» их наряд или украшение на красной дорожке престижного смотра. Телеведущая пояснила, что готова это сделать, но исключительно на коммерческой основе.
«Если вы хотите свои украшения или платье, допустим, вывести ко мне на красную дорожку, это будет только, конечно же, коммерчески. То есть не бесплатная услуга», — отметила блогерша, которая из года в год появляется на красных дорожках кинофестиваля.
1 мая Виктория Боня сообщила, что вывихнула лодыжку, ей пришлось из-за этого пользоваться инвалидной коляской. Травму знаменитость получила во время хайкинга. Позже она уточнила, что разорвала связку.