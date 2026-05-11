«Маша и Медведь» станет полнометражным фильмом

Создатель популярного мультсериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков создаст новую полнометражную картину про полюбившихся героев. Об этом эксклюзивно сообщает Variety.
Режиссер, сценарист и продюсер мультика отмечает, что он и его команда представят обновленное видение героев «Маши и Медведя», но при этом сохранят добродушную манеру оригинала.
«Я искренне тронут тем, что у меня появилась возможность расширить вселенную "Маши и Медведя" полнометражным фильмом. Это захватывающий творческий вызов, и я его принимаю всей душой. Моя невероятно креативная команда полна энергии и желания воплотить идею в жизнь с тем же духом, юмором и любовью, которые сделали оригинальный мультсериал таким любимым», — отмечает Кузовков.
Мультсериал «Маша и Медведь» вышел в 2009 году и постепенно получил популярность как в России, так и в мире. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки.