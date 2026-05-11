Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором BAFTA TV 2026

В Лондоне прошла церемония вручения BAFTA TV Awards 2026.
Главным триумфатором вечера стал сериал «Переходный возраст». Он забрал четыре статуэтки в категориях: «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» (Стивен Грэм), «Лучший актер второго плана» (Оуэн Купер) и «Лучшая актриса второго плана» (Кристин Тремарко). Всего проект получил 12 номинаций на премию.
«Переходный возраст» — четырехсерийная драма режиссера Фила Барантини и сценариста Стивена Грэма, который также исполнил главную роль. Сериал снят в технике «одного кадра». Сюжет разворачивается вокруг родителей 13-летнего подростка, которые узнают, что их сына обвиняют в жестоком убийстве одноклассницы. Проект мгновенно стал хитом и спровоцировал волну дискуссий о детской жестокости и влиянии соцсетей на детей и подростков.
Ранее 16-летний Оуэн Купер уже получил за свою роль в «Переходном возрасте» премии «Эмми», SAG Awards и «Золотой глобус».
Принимая награду, юноша поблагодарил съемочную команду сериала, которую назвал своей второй «семьей», и своих близких.
Лучшим драматическим сериалом на BAFTA TV 2026 стал детектив «Кодекс молчания». Он рассказывает о глухой девушке, которая участвует в полицейском расследовании деятельности преступной группировки.