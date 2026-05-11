«Король Лев» (2019)
Ремейк классического мультфильма 1994 года, созданный под руководством Джона Фавро, повторил успех оригинала, который и сам давно стал легендой. Тот «Король Лев» собрал в прокате более 980 миллионов долларов с учетом перевыпусков. Долгие годы шедевр с песнями Элтона Джона и музыкой Ханса Циммера оставался самым кассовым мультфильмом в истории.
В «Короле Льве» 2019 года история о юном львенке Симбе обрела не только новую визуальную форму, созданную с помощью CGI, но и звездные голоса. В озвучке участвовали Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), а роль Муфасы, как и в оригинале, исполнил Джеймс Эрл Джонс. О том, что успех будет грандиозным, стало понятно еще по трейлеру: за сутки промо-видео набрало 224 миллиона просмотров — второй результат в истории на тот момент.
В прокате новому фильму практически не было равных. Только за первые десять дней он заработал более 540 миллионов долларов по всему миру, а в итоге преодолел отметку в 1,66 миллиарда. Это сделало его не только самым кассовым музыкальным фильмом всех времен, но и самым коммерчески успешным ремейком в истории кино. Рекорд продержался вплоть до 2024 года, когда вышла пиксаровская «Головоломка 2». Кроме того, ленту номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.
«Холодное сердце» (2013)
Мультфильм «Холодное сердце» вышел в ноябре 2013 года с бюджетом 150 миллионов долларов и в итоге собрал 1,284 миллиарда, став на тот момент самой кассовой анимационной лентой в истории. К этим впечатляющим показателям добавились два «Оскара» — за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню (Let It Go в исполнении Идины Мензел), а также «Золотой глобус» и премия BAFTA в тех же категориях.
Кроме того, авторы песен Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес вошли в историю: после победы Роберт стал самым молодым обладателем EGOT — человеком, получившим «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Картина продержалась в десятке лидеров американского проката 16 недель подряд — дольше любого другого проекта Disney с 2002 года. Саундтрек занимал первую строчку чарта Billboard 13 недель. Но главное — «Холодное сердце» превратилось в настоящий культурный феномен: кто из детей 2010-х не напевал Let It Go? Да и взрослые тоже.
«Холодное сердце 2» (2019)
Впрочем, это было только начало. «Холодное сердце 2» вышло в ноябре 2019 года и уже в первый уикенд заработало 358 миллионов долларов — на тот момент это был топовый мировой старт среди анимационных фильмов. Итоговые сборы составили 1,45 миллиарда долларов. Создатели истории Крис Бак и Дженнифер Ли вернули на экраны всех полюбившихся героев — от Эльзы и Анны до Кристоффа и Олафа.
Хотя критики приняли продолжение чуть прохладнее, студию это вряд ли волновало: залы были переполнены. Фильм вновь получил номинацию на «Оскар» за лучшую оригинальную песню (Into the Unknown в исполнении Идины Мензел), а также две номинации на «Золотой глобус». Уже в ноябре следующего года выходит продолжение, и кто знает — возможно, Олаф и компания снова удивят нас итоговыми цифрами.
«Красавица и чудовище» (2017)
Мультфильм 1991 года давно приобрел культовый статус: именно «Красавица и чудовище» стала первой анимационной картиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Главную награду лента тогда не получила, но выиграла статуэтки за лучшую оригинальную музыку и песню. Кроме того, мультфильм удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм в жанре мюзикла или комедии — тоже впервые для анимации.
В 2017 году Disney рискнул выпустить игровую версию с Эммой Уотсон в роли Белль и Дэном Стивенсом в роли Чудовища. Билл Кондон снял роскошный, визуально безупречный мюзикл, сохранив оригинальные песни Алана Менкена и добавив несколько новых.
Фильм «Красавица и чудовище» стартовал с рекордными для марта 170 миллионами долларов в американском прокате и в итоге собрал более 1,26 миллиарда по всему миру. На момент выхода он стал самым кассовым игровым мюзиклом в истории. Кроме того, картина получила две номинации на премию «Оскар». А ведь сколько было опасений у поклонников оригинала.
«Аладдин» (2019)
Мультфильм 1992 года с Робином Уильямсом в роли Джинна собрал более 504 миллионов долларов по всему миру, впервые в истории преодолев для анимации отметку в полмиллиарда. Саундтрек с песнями Алана Менкена и Тима Райса принес студии два «Оскара», а композиция A Whole New World получила еще и «Грэмми».
В 2019 году Гай Ричи выпустил новую версию «Аладдина» — с Меной Массудом и Наоми Скотт в главных ролях, а также Уиллом Смитом в образе Джинна. Критики встретили проект довольно прохладно, но на кассовых сборах это никак не сказалось. Масштабное и зрелищное полотно заработало более миллиарда долларов в мировом прокате. Кстати, для Уилла Смита это стал первый фильм-миллиардер в карьере.