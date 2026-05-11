Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От «Короля Льва» до «Холодного сердца»: 5 самых кассовых музыкальных хитов Disney

Иногда одной песни оказывается достаточно, чтобы мультфильм стал мировым феноменом. Disney давно превратила музыку в настоящую машину успеха — вспоминаем пять рекордов студии, которые до сих пор кажутся недосягаемыми
Глеб Мантров
Автор Кино Mail

«Король Лев» (2019)

Кадр из фильма Король Лев
Кадр из фильма «Король Лев»

Ремейк классического мультфильма 1994 года, созданный под руководством Джона Фавро, повторил успех оригинала, который и сам давно стал легендой. Тот «Король Лев» собрал в прокате более 980 миллионов долларов с учетом перевыпусков. Долгие годы шедевр с песнями Элтона Джона и музыкой Ханса Циммера оставался самым кассовым мультфильмом в истории.

В «Короле Льве» 2019 года история о юном львенке Симбе обрела не только новую визуальную форму, созданную с помощью CGI, но и звездные голоса. В озвучке участвовали Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), а роль Муфасы, как и в оригинале, исполнил Джеймс Эрл Джонс. О том, что успех будет грандиозным, стало понятно еще по трейлеру: за сутки промо-видео набрало 224 миллиона просмотров — второй результат в истории на тот момент.

В прокате новому фильму практически не было равных. Только за первые десять дней он заработал более 540 миллионов долларов по всему миру, а в итоге преодолел отметку в 1,66 миллиарда. Это сделало его не только самым кассовым музыкальным фильмом всех времен, но и самым коммерчески успешным ремейком в истории кино. Рекорд продержался вплоть до 2024 года, когда вышла пиксаровская «Головоломка 2». Кроме того, ленту номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

«Холодное сердце» (2013)

Кадр из мультфильма Холодное сердце
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Мультфильм «Холодное сердце» вышел в ноябре 2013 года с бюджетом 150 миллионов долларов и в итоге собрал 1,284 миллиарда, став на тот момент самой кассовой анимационной лентой в истории. К этим впечатляющим показателям добавились два «Оскара» — за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню (Let It Go в исполнении Идины Мензел), а также «Золотой глобус» и премия BAFTA в тех же категориях.

Кроме того, авторы песен Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес вошли в историю: после победы Роберт стал самым молодым обладателем EGOT — человеком, получившим «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Картина продержалась в десятке лидеров американского проката 16 недель подряд — дольше любого другого проекта Disney с 2002 года. Саундтрек занимал первую строчку чарта Billboard 13 недель. Но главное — «Холодное сердце» превратилось в настоящий культурный феномен: кто из детей 2010-х не напевал Let It Go? Да и взрослые тоже.

«Холодное сердце 2» (2019)

Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Впрочем, это было только начало. «Холодное сердце 2» вышло в ноябре 2019 года и уже в первый уикенд заработало 358 миллионов долларов — на тот момент это был топовый мировой старт среди анимационных фильмов. Итоговые сборы составили 1,45 миллиарда долларов. Создатели истории Крис Бак и Дженнифер Ли вернули на экраны всех полюбившихся героев — от Эльзы и Анны до Кристоффа и Олафа.

Хотя критики приняли продолжение чуть прохладнее, студию это вряд ли волновало: залы были переполнены. Фильм вновь получил номинацию на «Оскар» за лучшую оригинальную песню (Into the Unknown в исполнении Идины Мензел), а также две номинации на «Золотой глобус». Уже в ноябре следующего года выходит продолжение, и кто знает — возможно, Олаф и компания снова удивят нас итоговыми цифрами.

«Красавица и чудовище» (2017)

Кадр из фильма Красавица и чудовище
Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Мультфильм 1991 года давно приобрел культовый статус: именно «Красавица и чудовище» стала первой анимационной картиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Главную награду лента тогда не получила, но выиграла статуэтки за лучшую оригинальную музыку и песню. Кроме того, мультфильм удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм в жанре мюзикла или комедии — тоже впервые для анимации.

В 2017 году Disney рискнул выпустить игровую версию с Эммой Уотсон в роли Белль и Дэном Стивенсом в роли Чудовища. Билл Кондон снял роскошный, визуально безупречный мюзикл, сохранив оригинальные песни Алана Менкена и добавив несколько новых.

Фильм «Красавица и чудовище» стартовал с рекордными для марта 170 миллионами долларов в американском прокате и в итоге собрал более 1,26 миллиарда по всему миру. На момент выхода он стал самым кассовым игровым мюзиклом в истории. Кроме того, картина получила две номинации на премию «Оскар». А ведь сколько было опасений у поклонников оригинала.

«Аладдин» (2019)

Кадр из фильма Алладин
Кадр из фильма «Алладин»

Мультфильм 1992 года с Робином Уильямсом в роли Джинна собрал более 504 миллионов долларов по всему миру, впервые в истории преодолев для анимации отметку в полмиллиарда. Саундтрек с песнями Алана Менкена и Тима Райса принес студии два «Оскара», а композиция A Whole New World получила еще и «Грэмми».

В 2019 году Гай Ричи выпустил новую версию «Аладдина» — с Меной Массудом и Наоми Скотт в главных ролях, а также Уиллом Смитом в образе Джинна. Критики встретили проект довольно прохладно, но на кассовых сборах это никак не сказалось. Масштабное и зрелищное полотно заработало более миллиарда долларов в мировом прокате. Кстати, для Уилла Смита это стал первый фильм-миллиардер в карьере.