Умер снявшийся в «Звездных войнах» актер Майкл Пеннингтон

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Британский актер Майкл Пеннингтон, снимавшийся в шестом эпизоде «Звездных войн» – «Звездные войны: Эпизод VI. Возвращение джедая», умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.
По его информации, основную популярность актер получил благодаря ролям в постановках пьес Шекспира. В 1980 году он отказался от главной роли в оскароносной драме британского режиссера Карела Рейза «Женщина французского лейтенанта» ради роли Гамлета в «Королевской шекспировской труппе».
В «Возвращении джедая» актер сыграл офицера Моффа Тиаана Джерджеррода, ответственного за строительство второй боевой космической станции «Звезда Смерти». Пеннингтон также сыграл в сериалах «Чисто английское убийство» (1984−2010), «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и фильме «Железная леди» (2011).
Пеннингтон родился в 1943 году в Кембридже, в Великобритании. Учился в Тринити-колледже.