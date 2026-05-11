Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер снявшийся в «Звездных войнах» актер Майкл Пеннингтон

Ему было 82 года
Майкл Пеннингтон в фильме «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая»
Майкл Пеннингтон в фильме «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая»Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Британский актер Майкл Пеннингтон, снимавшийся в шестом эпизоде «Звездных войн» – «Звездные войны: Эпизод VI. Возвращение джедая», умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, основную популярность актер получил благодаря ролям в постановках пьес Шекспира. В 1980 году он отказался от главной роли в оскароносной драме британского режиссера Карела Рейза «Женщина французского лейтенанта» ради роли Гамлета в «Королевской шекспировской труппе».

В «Возвращении джедая» актер сыграл офицера Моффа Тиаана Джерджеррода, ответственного за строительство второй боевой космической станции «Звезда Смерти». Пеннингтон также сыграл в сериалах «Чисто английское убийство» (1984−2010), «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и фильме «Железная леди» (2011).

Пеннингтон родился в 1943 году в Кембридже, в Великобритании. Учился в Тринити-колледже.