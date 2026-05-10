Жена Тома Харди рассказала, чем он ее покорил при знакомстве

44-летняя актриса Шарлотта Райли, известная по роли Кэти в экранизации «Грозового перевала» (2009), в интервью The Times поделилась воспоминаниями о знакомстве с 48-летним Томом Харди, который играл Хитклиффа. Самое сильное первое впечатление на нее произвел чай, который заварил ее будущий супруг.
«Он заварил мне очень приличную чашку чая. Крепкого. Нет смысла, если ложка не стоит», — вспоминает актриса.
Шарлотта сразу поняла, что с этим человеком ей будет нескучно. Режиссер сериала Коки Гедройч подтвердила, что между актерами вспыхнула настоящая искра.
«Химия была потрясающей. Становилось так жарко, что мне приходилось кричать: "Стоп!"», — цитирует ее издание.
Через год после выхода сериала пара объявила о помолвке, а в 2014 году тайно поженилась во Франции. У них двое детей: дочь и сын. У Харди также есть сын Луи от предыдущих отношений.
Недавно Харди заявил, что планирует взять длительную паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.