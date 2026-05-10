За последние несколько лет Мила Ершова стала одной из самых заметных российских актрис. Ее взлет произошел стремительно, но то, что выгодно отличает Ершову, — она блестяще выбирает проекты. В ее фильмографии уже собралась целая коллекция разных образов, и почти везде это было стопроцентное попадание. Последний такой пример — сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Мы решили проследить творческий путь актрисы и узнать, как складывалась ее карьера.
С детства на сцене
Мила Ершова (настоящее имя — Людмила) родилась 10 мая 1997 года в поселке Мосрентген, который в 2012 году вошел в состав Москвы. Семья была далека от искусства, но это не помешало ей уже в первом классе пойти в театральную студию «МолоТТ» при местном Доме культуры. Это молодежное театральное товарищество, где играют самодеятельные артисты в возрасте от семи до тридцати лет.
Именно здесь Ершова впервые вышла на сцену в спектаклях «Стеклянный зверинец» и «Город дураков». В студии она занималась вплоть до окончания школы. Параллельно осваивала эстрадно-джазовый вокал и сразу несколько танцевальных направлений — современный танец, джаз-модерн, вальс, ирландский танец, афро-джаз.
Сменила три вуза
Мила — из тех, кто точно знал, куда хочет поступить после школы и с чем свяжет свою профессиональную жизнь. Она мечтала о Школе-студии МХАТ, но не прошла третий тур вступительных экзаменов. Тогда подала документы в училище имени Щепкина — только там еще не успели закрыть прием. Она с легкостью поступила на курс Бориса Клюева (того самого, кто играл Николая Петровича в «Ворониных»), но уже тогда понимала, что через год снова попробует попасть в МХАТ.
На этот раз у нее получилось, вот только само обучение пошло не по плану. В конце первого курса мастер Дмитрий Брусникин прямо сказал ей, что нужной искры между ними не возникло. Мила не стала дожидаться отчисления и ушла сама. Лишь с третьей попытки она нашла свое место: поступила в мастерскую Константина Райкина в Высшей школе сценических искусств. Именно там она окончательно сформировалась как актриса и в 2021 году успешно выпустилась.
Прорыв
Впервые массовый зритель увидел ее в сериале «Трудные подростки». Это история о воспитанниках специального центра для детей с непростыми судьбами. Ершова сыграла Яну — харизматичную девушку с зависимостью от запрещенных веществ, от которой отказалась мать ради нового мужчины.
Сериал быстро обрел популярность и получил пять сезонов. Ершова участвовала во всех, и уже тогда заговорили о том, что российское кино может получить новую звезду.
Большое кино
В 2023 году она предстала в образе Василисы, царевны-Щуки, в сказочном фэнтези «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Это стала ее первая главная роль в крупной полнометражной картине. Партнерами по площадке выступили Никита Кологривый, Юрий Колокольников и Роман Мадянов.
Роль для актрисы получилась совсем непривычной: вместо драматического персонажа ей нужно было воплотить яркий сказочный архетип. Тем не менее Ершова справилась на отлично, что отразилось и на кассовых сборах — картина заработала более двух миллиардов рублей.
Новый вызов
Одним из главных событий прошлого года стал сериал «Аутсорс» Душана Глигорова. Действие разворачивается в середине 1990-х на Дальнем Востоке. В центре сюжета — тюремные надзиратели, которые решают заработать на исполнении смертных приговоров. Не меньшую роль в этой истории играет Наташа — невеста одного из надзирателей, которая становится жертвой жестокого насилия. Этот трагическое событие ломает сразу несколько судеб.
Сама актриса в интервью назвала этот проект «счастьем» — именно в таком кино она и хотела сыграть. «Аутсорс» вошел в число лучших отечественных сериалов года, а Ершова была номинирована на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая актриса онлайн-сериала».
Выход за рамки
В этом году вышел сериал «Встать на ноги», в котором Ершова сыграла Олю — молодую девушку, вынужденную передвигаться в инвалидной коляске. Для Оли дело всей жизни — танцы. Она мечтает победить в региональном конкурсе и поехать в Москву. Но все осложняется, когда к ней домой приходит отец — бывший заключенный по кличке Старый (Гоша Куценко). Он отсидел двадцать лет, но даже не догадывался, что его дочь жива. Теперь им приходится учиться жить рядом.
Сама Ершова признавалась, что это один из самых сложных для нее персонажей. Актриса по натуре интроверт, тогда как Оля — взрывная и бойкая, несмотря на жизненные ограничения. Одно из главных достоинств проекта — дуэт Ершовой и Куценко. Отдельного восхищения заслуживает ее хореография на коляске. Кстати, в этом проекте Ершова снялась вместе со своим мужем Святославом Рогожаном.
Свадьба в Петербурге и сын Кай
Мила и Святослав познакомились еще в Высшей школе сценических искусств, в мастерской Константина Райкина. А отношения начались в 2019 году: тогда же они вместе снимались в «Трудных подростках». 26 мая 2024 года пара официально зарегистрировала брак в Санкт-Петербурге. На торжестве присутствовал в том числе их мастер — Константин Райкин.
В начале этого года Ершова объявила о беременности, а уже 27 апреля родила сына, которого назвали Каем.