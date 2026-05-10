Лиза Моряк и Сарик Андреасян трогательно поздравили дочь с первым днем рождения

Актриса Елизавета Моряк и режиссер Сарик Андреасян тепло поздравили свою дочь Шарлиз с первым днем рождения. В личном блоге звезда опубликовала трогательное обращение к малышке, признавшись, что рождение девочки полностью изменило их жизнь и отношения в семье.
Как рассказала Моряк, дочь стала для них «самым желанным и ярким подарком». Актриса подчеркнула, что благодаря Шарлиз они с мужем открыли в себе новую нежность и начали иначе смотреть друг на друга.
«Твои глаза — это целое море! В них столько света, глубины и безграничной океанской нежности», — написала Моряк.
Супруга постановщика, которая на данный момент беременна, назвала девочку «особенным ключиком», который идеально подошел к их сердцам.