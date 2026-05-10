43-летнюю Энн Хэтэуэй раскритиковали за «пропавшую» из-за ботокса мимику

В сети разгорелись споры вокруг внешности 43-летней Энн Хэтэуэй после выхода трейлера нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». В исторической драме режиссера снялись многие звезды Голливуда: Роберт Паттинсон, Зендая, Том Холланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон и другие. Но внимание публики приковала именно Хэтэуэй, которая исполняет роль Пенелопы.
Поклонники актрисы обратили внимание на странную деталь: в кадрах, где героиня кричит и плачет, ее мимика остается неподвижной. Лоб актрисы выглядит безупречно гладким, что вызвало волну вопросов.
«Суть вашей работы заключается в том, чтобы играть эмоции. С застывшим лицом это невозможно!», — пишут пользователи. Другие комментаторы идут еще дальше: «Им нужно запретить ботокс для номинаций на "Оскар", как запрещают стероиды на Олимпийских играх». Третьи отмечают системную проблему индустрии: «Люди пишут, что ее "лоб не двигается" из-за ботокса, и, если это правда, то это очередное напоминание о том, насколько ужасен Голливуд по отношению к женщинам».
Стоит отметить, что это не первый случай, когда внешность Хэтэуэй оказывается в центре обсуждений. Еще в 2025 году актрису заподозрили в пластике после появления на шоу Ralph Lauren. Тогда подписчики писали в соцсетях, что у нее «идеальное лицо без морщин», которого она, по их мнению, добилась с помощью хирурга.
Спустя год актриса снялась для обложки журнала People, который признал ее «самой красивой знаменитостью».