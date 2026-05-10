Исследование: в 65% случаев актеры оказываются старше своих экранных персонажей

В 95% случаев в подростковых сериалах в период с 2000 по 2021 год актеры оказывались старше своего героя в среднем на 6 лет. При этом исследование отмечает, что разница может быть и больше – в качестве примера привели сериал «У меня на районе», где 30-летняя Джессика Гарсиа сыграла 14-летнюю героиню. Подобная тенденция присуща и российским сериалам – 24-летний Рузиль Минекаев сыграл 14-летнего Марата в шоу «Слово пацана».