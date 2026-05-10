Исследование: в 65% случаев актеры оказываются старше своих экранных персонажей

Издание «Т–Ж» опубликовало исследование о возрасте актеров и их экранных персонажей. Исследование проводилось на основе 282 фильмов и 82 сериалов, вышедших за период с 1912 по 2025 год. Всего проанализировали 1397 актеров и 1611 их ролей, среди которых 1259 были мужскими персонажами и 352 – женскими.
Согласно исследованию, в 65% случаев актеры оказывались старше своих экранных героев в среднем на 7 лет. Самый большой разрыв составил 38 лет – тогда 79-летний Аль Пачино сыграл 41-летнего персонажа в фильме «Однажды в... Голливуде». Также отмечают Алана Рикмана, который был старше своего экранного героя Северуса Снейпа на 24 года.
В 95% случаев в подростковых сериалах в период с 2000 по 2021 год актеры оказывались старше своего героя в среднем на 6 лет. При этом исследование отмечает, что разница может быть и больше – в качестве примера привели сериал «У меня на районе», где 30-летняя Джессика Гарсиа сыграла 14-летнюю героиню. Подобная тенденция присуща и российским сериалам – 24-летний Рузиль Минекаев сыграл 14-летнего Марата в шоу «Слово пацана».
Еще в 22% случаев возраст актера отличается от экранного персонажа на два года в ту или иную сторону. Отмечается, что к такому приему прибегают ради соблюдения большей реалистичности. Пример – сериал «Переходный возраст», в котором 14-летний Оуэн Купер сыграл 13-летнего персонажа.