Мэрилин Монро признала себя секс-символом в своем последнем интервью

В той же беседе кинодива призналась, что ей хотелось бы сыграть в эротической сцене
Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

Полный текст последнего интервью Мэрилин Монро впервые увидит свет. Запись беседы культовой актрисы с редактором журнала Life Ричардом Мериманом войдет в книгу «Мэрилин: утраченные фотографии, последнее интервью». Об этом сообщает Variety.

Оригинальный материал был опубликован в журнале 3 августа 1962 года. А уже на следующий день 36-летняя актриса умерла от передозировки. Из фрагментов книги, которые ранее стали известны, следует: в финальном разговоре с Мериманом Монро сама назвала себя секс-символом.

«Если и становиться символом чего-то, я бы предпочла, чтобы это был секс, а не какие-то другие вещи, у которых есть свои символы. Я думаю, что сексуальность привлекательна только тогда, когда она естественна и спонтанна», — заявила она.

Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

В той же беседе Монро призналась, что ей хотелось бы сыграть в эротической сцене.

«Я всегда хотела попробовать и посмотреть, смогу ли я это сделать. По счастью, мы все рождены сексуальными существами. Жаль, что многие презирают и подавляют в себе этот природный дар. Потому что искусство, настоящее искусство, исходит именно из этого», — рассуждала звезда.

1 июня исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро.