В сериале «Секретные материалы» нашли предсказание о хантавирусе

В американском сериале «Секретные материалы» еще в 1998 году предсказали вспышку хантавируса. На это обратила внимание британская газета Daily Star.
«В темном переулке сумасшедший писатель и доктор Элвин Куртцвейл рассказывает агенту Малдеру о таинственном вирусе, распространяющемся в пригороде Техаса. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) было привлечено для борьбы с распространением хантавируса, что, по словам Куртцвейла, является тревожным сигналом чего-то более зловещего», — пишет издание.
Куртцвейл, отмечается в публикации, также предупредил Малдера об «эпидемии, которая положит конец всем эпидемиям».
В реальности вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
Хантавирусы — это группа РНК-содержащих вирусов, которые передаются человеку от диких грызунов и вызывают тяжелые заболевания с поражением почек или легких. Вакцины от них нет.