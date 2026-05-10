Ольга Будина поддержала Егора Бероева: «Он это выстрадал»

Ольга Будина поддержала Егора Бероева на премьере его режиссерского дебюта – актер снял фильм «Кукла». Слова актрисы приводит «МК».
«Я пришла поддержать моего друга и коллегу Егора. Я знаю, что он талантливый человек, и нужно всегда поддерживать того, кто делает шаг на новую ступень. Я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь. Когда человеку есть, что сказать, — это уже очень здорово», — заявила Будина.
В беседе с журналистами актриса затронула и тему семьи. Она отметила, что в их доме сохраняется теплая атмосфера, а родственники разных поколений стараются собираться вместе как минимум раз в месяц.
«Семьи имеют обыкновение разрастаться. И я желаю, чтобы наша семья пополнялась», — поделилась Будина.
Сам Бероев недавно оказался в центре внимания после того, как на премьере фильма посвятил речь своей новой супруге, 21-летней балерине Анне Панкратовой, сыгравшей в его картине главную роль. Слова актера вызвали неоднозначную реакцию. Зрители сочли неловким тот факт, что артист зачитывал слова благодарности с экрана телефона. Кроме того, многие восприняли это как неуважение к Ксении Алферовой, с которой Бероев прожил двадцать лет.