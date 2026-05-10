Безруков: Европа сегодня выступает против России как в годы Великой Отечественной

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Безруков в День Победы сравнил текущую ситуацию с временами Великой Отечественной войны, заявив, что вся Европа вновь выступила против России. Об этом он сказал перед праздничным концертом «Путь к Победе», подчеркнув, что ответственность за сохранение исторической памяти сегодня особенно высока.
«В наше время ты понимаешь, что все повторяется. Страшное движение: все то же самое, вся Европа, все страны НАТО опять против России, как в те же самые времена. От этого становится страшно. Дежавю. И когда черное становится белым, они белое рисуют черным, как в кривом зеркале. Королевство кривых зеркал! И, конечно же, тем более на нас лежит большая ответственность сохранить память, за что они воевали», — сказал Безруков.
Также артист сравнил сплоченность и борьбу народа в годы Великой Отечественной войны с настоящим временем. «Мы обязаны помнить и праздновать этот день несмотря ни на что, вопреки всем праздновать, как тот самый светлый праздник. С сединой у виска, со слезами на глазах вспоминать всех воинов, погибших за Отечество. Всех, кто отдал свои жизни. Причем боролись все: и в тылу, и на фронте — везде, всем народом. И сегодня такая же ситуация. Также всем народом. И также будем сегодня вспоминать всех воинов, которые сейчас тоже отдают свои жизни на фронте. То же самое, но тем крепче должна стать наша память», — добавил он.
Безруков отметил, что он, как и все люди, заставшие СССР, воспитаны против фашизма и за мир во всем мире. «Мы понимаем прекрасно, что в наше время у кого-то память очень короткая. Наши деды и прадеды старались, одержали эту победу ценой собственных жизней, и мы всегда в советское время помнили, что мы всегда выступали за мир во всём мире. Я так воспитан. Все советские люди так воспитаны: против фашизма, против коричневой чумы и за мир во всём мире», — заключил он.