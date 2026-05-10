80-летняя Голди Хоун объяснила, почему за 43 года так и не вышла замуж за Курта Рассела

Актриса Голди Хоун рассказала, почему даже спустя 43 года отношений так и не стала законной женой своего партнера Курта Рассела. Слова 80-летней звезды приводит Hello.
Хоун объяснила, что они с Расселом сознательно избегают официального брака, чтобы сохранить «себя».
«Мы думали, что, поженившись, лишим чего-то в каждом из нас, а этого бы не хотелось. Мы хотим выбирать друг друга каждый день», — поделилась актриса.
Она также отметила, что ей чужда собственническая позиция в отношениях.
«Думаю, Курт чувствует так же. Считаю, брак — одна из областей, где нужно чувствовать себя свободными, чтобы оставаться теми, кто мы есть», — говорит Хоун.
Своего 75-летнего избранника актриса называет добрым, веселым и романтичным человеком.