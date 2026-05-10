Умер автор хоррор-романов, по которым снят «Звонок»

Японскому писателю было 68 лет
Кодзи СудзукиИсточник: Legion-Media.ru

В Японии ушел из жизни Кодзи Судзуки — создатель культовой хоррор-серии «Звонок». О смерти автора сообщил японский телеканал. Писателю было 68 лет. Он скончался в одной из больниц Токио.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный многочисленными популярными романами ужасов, такими как "Звонок" и "Спираль", скончался 8 мая», — говорится в сообщении.

Когда «Звонок» принес ему статус одного из самых успешных авторов Японии, Судзуки пообещал больше не возвращаться к жанру ужасов. Вместо этого он переключился на художественную прозу, «не имеющую ничего общего с девушками-призраками и смертоносными видеокассетами», как он сам рассказывал в интервью New York Times. Последняя книга писателя вышла в 2025 году.

Кадр из фильма «Звонок»

Серия «Звонок» строится вокруг проклятия, которое несет видеокассета с записью призрака из колодца. После первой трилогии Судзуки выпустил сборник рассказов и еще два романа в той же вселенной. На основе его книг сняты восемь японских фильмов, два телесериала, англоязычная кинотрилогия, а также видеоигры и серия комиксов.