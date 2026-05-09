Паулина Андреева публично поздравила Федора Бондарчука с днем рождения

Актриса Паулина Андреева выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) видео с Федором Бондарчуком. Таким образом она поздравила режиссера с 59-летием, которое он отметил 9 мая.
На кадрах Бондарчук находится на съемочной площадке сериала «Псих», над производством которого они с бывшей женой работали совместно. На видео постановщик говорит в микрофон и общается с командой.
«С днем рождения, FB!» – подписала ролик Андреева.
О расставании Паулины Андреевой и Федора Бондарчука стало известно в марте 2025 года – они сами сообщили об этом в соцсетях. Актриса и режиссер прожили вместе девять лет, при этом официально их брак длился шесть лет. У супругов есть общий ребенок — четырехлетний сын Иван.