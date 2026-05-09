Путин наградил медалями актрис Марину Зудину и Наталью Селезневу

Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград двум известным актрисам. Документ опубликован 8 мая.
Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получила артистка Московского академического театра сатиры Наталья Селезнева. Широкую известность актрисе принесла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение» из комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Позже она снялась еще в двух фильмах режиссера — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Всего актриса сыграла более 60 ролей в кино и сериалах.
Государственную награду также получила актриса Марина Зудина — вдова Олега Табакова.
«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Зудину Марину Вячеславовну — артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москва "Московский театр Олега Табакова"», — указано в документе.