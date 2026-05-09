Скарлетт Йоханссон исполнит роль жены Харви Дента в «Бэтмене 2»

Актриса может сыграть в фильме про Бэтмена от Мэтта Ривза
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон в сиквеле «Бэтмена» исполнит роль Гильды Дент, жены Харви Дента, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники. Впервые про это рассказал инсайдер Джефф Снайдер – в декабре 2025-го.

Роль самого прокурора Готэм-сити исполнит Себастиан Стэн, который сыграл Зимнего Солдата во вселенной Marvel про Мстителей. Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», сыграет отца Харви Дента.

Роберт Паттинсон вернется к роли самого Бэтмена.

Съемки фильма «Бэтмен 2» режиссера Мэтта Ривза стартуют в конце мая. Фильм выйдет в прокат в 2027 году.

Первый фильм серии, «Бэтмен» 2022 года, собрал 772 млн долларов.