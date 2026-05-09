Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились ради выпускного дочери

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин впервые за долгое время вместе появились на публичном мероприятии — пара посетила выпускной своей дочери Эппл в Университете Вандербильта в Нэшвилле. Впрочем, поклонников этот совместный выход не удивил — не секрет, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения после развода в 2014 году.
Эппл получила диплом по специальности «Право, история и общество». Примечательно, что ранее в интервью Vogue девушка рассказывала, что за время студенчества успела пересмотреть свои планы. Несмотря на то что она окончила юридический факультет, твёрдо решила пойти по стопам матери. Ким Кардашьян, которая не может сдать экзамены на адвоката, может ей позавидовать.
«Я люблю танцевать и люблю актерствовать. Моя мечта — сниматься в кино», — делилась Эппл.
На церемонии Гвинет присутствовала вместе со своим нынешним супругом Брэдом Фалчуком.
