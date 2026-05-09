«Охотники за привидениями» возвращаются в новом формате

Культовая франшиза «Охотники за привидениями» готовится к масштабному расширению в анимационном формате. Netflix совместно с Sony Pictures Animation официально запускают в производство мультсериал, релиз которого намечен на 2027 год.
За визуальную часть и креатив отвечают создатели хита «Человек-паук: Через вселенные», что обещает зрителям принципиально новый взгляд на эстетику охоты за паранормальными явлениями. Помимо сериала, в разработке находится и полнометражный анимационный фильм, который дополнит общую киновселенную.
Франшиза, стартовавшая в 1984 году, переживает очередной виток популярности. После успеха недавнего фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (2024), студии делают ставку на анимацию как на способ привлечь молодую аудиторию.
