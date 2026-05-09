Катерина Шпица показала фото, сделанные во время ее вторых родов

«Не оторвать взгляда»

Катерина Шпица показала поклонникам фотографии из родильной палаты — звезда поделилась кадрами вскоре после появления на свет своего второго ребёнка. 6 мая актриса и ее муж, фитнес‑тренер Руслан Панов, стали родителями мальчика.

Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

«Сынок! Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку: „Мальчик. 3940 г, 55 см“!» — написала Шпица.

Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

Артистка рассказала, что роды прошли без осложнений, а муж был рядом. Она также поделилась размышлениями о грудном вскармливании. Поначалу, по словам Шпицы, молока у нее не было, но на третьи сутки оно пришло.

Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

«Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда, пост пишется в несколько заходов. Чувства такие интимные, но так хочется делиться!» — добавила Шпица.

У Катерины уже есть старший сын Герман, которому сейчас 14 лет. Его отец — актер и каскадер Константин Адаев. 

Два дня назад Шпица сообщила, что стала матерью во второй раз.