Русский хор спел для Уиллема Дефо в Венеции

Давний ценитель русских пословиц и поговорок, актер Уиллем Дефо посетил павильон России на Венецианской биеннале. Русский хор исполнил песню специально для звездного гостя. Видео было опубликовано в аккаунте коллектива «Толока».
«Уиллем Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него „Коробочку“. Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», — прокомментировали выступление представители ансамбля.
В шуточной подписи к видео также указано, что вероятность того, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню, маловероятна, но не равна нулю.
Ранее стало известно, что в России выйдет новый фильм с Уиллемом Дефо.