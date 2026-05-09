Беременная Натали Портман опубликовала селфи с прогулки по Парижу

Натали Портман поделилась атмосферными кадрами своей жизни в Париже. Голливудская звезда, которая ждет третьего ребёнка от французского музыкального продюсера Танги Дестебля, показала прогулки по французской столице и любимые места города.
На снимках актриса позировала на фоне Сены — она показала честное селфи без макияжа. Портман также рассказала, что посещает художественные выставки и много времени проводит с собакой.
«Немного Парижа», — подписала публикацию звезда.
Натали Портман живет во Франции с 2014 года. Тогда она переехала в Париж вместе с бывшим мужем — хореографом Бенжаменом Мильпье, который получил работу в Парижской опере.
Весной 2024 года супруги развелись после сообщений об измене Мильпье. Позже актриса начала новые отношения, а в прошлом месяце стало известно, что она снова ждет ребенка. Для Портман это будет третий ребенок: от предыдущего брака она воспитывает сына Алефа и дочь Амалию.