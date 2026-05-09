Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Алексею Маклакову

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ артисту Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: “заслуженный артист Российской Федерации” <…> Маклакову Алексею Константиновичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский государственный театр “Ленком Марка Захарова”, — говорится в сообщении.
Звания заслуженного артиста РФ также удостоены артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова.
Ранее Маклаков опроверг новости об ограничениях в съемках из-за проблем с ногами.