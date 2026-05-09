Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Алексею Маклакову

Актер является артистом государственного театра «Ленком Марка Захарова»
Алексей Маклаков
Алексей МаклаковИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ артисту Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: “заслуженный артист Российской Федерации” <…> Маклакову Алексею Константиновичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский государственный театр “Ленком Марка Захарова”, — говорится в сообщении.

Звания заслуженного артиста РФ также удостоены артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова.

Ранее Маклаков опроверг новости об ограничениях в съемках из-за проблем с ногами.