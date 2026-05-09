Риз Уизерспун впервые за долгое время встретилась со своей коллегой Сэльмой Блэр. Актрисы в начале 2000-х вместе снимались в фильме «Блондинка в законе».
Уизерспун досталась роль красотки Эль Вудс, а Блэр перевоплотилась в Вивиан Кенсингтон, соперницу главной героини. Звезды встретились в кафе и сделали фото на память. Снимками в своих соцсетях поделилась Блэр.
«Вот уже почти 30 лет, как я обожаю это солнышко. Общение с друзьями поднимало мне настроение всю неделю. Очень люблю тебя, Риз. Элль и Вивиан — версия 2026. Милота», — написала актриса.
Сэльма Блэр много лет страдает рассеянным склерозом. В 2009 году она ушла из профессии. Последней работой актрисы стал сериал «Кэт и Ким».
Ранее звезда говорила, что симптомы ее болезни стали причиной того, что она играла отрицательных героинь с мрачным выражением лица.
«Меня часто мучили тики. Я всегда была какая-то потерянная и печальная, не могла толком улыбнуться. Отсюда и специфика моих ролей, я думаю. С незапамятных времен я беспокоилась о том, что какая-то вопиющая неисправность моего тела будет стоить мне работы. Обычно у меня были проблемы с координацией, слабость и тошнота, из-за которых я надолго застревала в своей гримерке. Это могло произойти в любой момент и где угодно», — говорила она в 2023 году в интервью журналу Vogue.
Ранее Риз Уизерспун столкнулась с критикой после поддержки ИИ.