Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ливанский актер рассказал, как экстренно выучил русский для сериала с Матвеевым

Актер Муавад признался, что выучил русский за две недели ради сериала «Заложник»
Николас Муавад / фото: пресс-служба
Николас Муавад / фото: пресс-служба

Ливанский актер Николас Муавад признался в беседе с «Газетой. Ru», что работа над ролью в драме «Заложник» потребовала от него быстрого освоения русского текста.

«И что, на самом деле, забавно — когда я прочитал сценарий, я влюбился в него, но, так как он был на английском, мне показалось, что и все мои сцены с Максимом Матвеевым будут на английском. А только потом, когда у меня был видеозвонок с Максом и шоураннером Сашей Ремизовой за две недели до съемок, я понял, что не слышу ни одной английской реплики и сразу спросил: “А разве мы не произносим их по-английски?” И тут я осознал, что весь текст нужно будет учить заново на совершенно другом языке», — вспомнил артист.

Кадр из сериала «Заложник»
Кадр из сериала «Заложник»

Чтобы справиться с задачей в сжатые сроки, рассказал Муавад, он запросил аудиоверсии своих реплик у Резимовой — и транскрибировал их французскими буквами.

«Так я и учил фразы, невероятно рад этому новому опыту. Я свободно говорю по-французски и по-английски, а русский не похож ни на один из них. Поэтому да, для меня это было своего рода испытанием», — подытожил он.

Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел 25 апреля на Кинопоиске. Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.