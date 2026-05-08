Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович объяснил, чем отличается сербский язык от русского

Актер сравнил два языка и назвал различия в них
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Актер Милош Бикович в интервью Hello! сравнил русский язык со своим родным сербским и нашел между ними принципиальные отличия.

По словам артиста, русский язык дает гораздо больше возможностей описать одно и то же явление разными словами. Сербский, напротив, отличается прямотой и лаконичностью.

Бикович привел конкретный пример: «Например, есть слово “штет” — это значит “наносить ущерб”. Мы говорим: “То ми штети”. А на русском получается гораздо длиннее: “Это мне причиняет вред” или “Это мне причиняет ущерб”. Больше букв, и нужно больше места и времени, чтобы это написать».

Шоумен также отметил, что в обеих языковых системах встречаются пробелы: чего-то нет в русском, но есть в сербском, и наоборот. С такими ситуациями он сталкивается регулярно.

Бикович родился в Белграде, столице Сербии. Российскому зрителю он стал особенно знаком после выхода фильма «Холоп» в 2019 году. Эта картина собрала в прокате три миллиарда рублей.

Ранее Милош Бикович снялся с двухлетним сыном в автобусе в Сербии.