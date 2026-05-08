Милош Бикович объяснил, чем отличается сербский язык от русского

Актер Милош Бикович в интервью Hello! сравнил русский язык со своим родным сербским и нашел между ними принципиальные отличия.
По словам артиста, русский язык дает гораздо больше возможностей описать одно и то же явление разными словами. Сербский, напротив, отличается прямотой и лаконичностью.
Бикович привел конкретный пример: «Например, есть слово “штет” — это значит “наносить ущерб”. Мы говорим: “То ми штети”. А на русском получается гораздо длиннее: “Это мне причиняет вред” или “Это мне причиняет ущерб”. Больше букв, и нужно больше места и времени, чтобы это написать».
Шоумен также отметил, что в обеих языковых системах встречаются пробелы: чего-то нет в русском, но есть в сербском, и наоборот. С такими ситуациями он сталкивается регулярно.
Бикович родился в Белграде, столице Сербии. Российскому зрителю он стал особенно знаком после выхода фильма «Холоп» в 2019 году. Эта картина собрала в прокате три миллиарда рублей.
