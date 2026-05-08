Наталья Андрейченко, живущая сейчас в Мексике, показала новые фото с яркими образами. Снимками знаменитость поделилась в честь своего юбилея — 3 мая ей исполнилось 70 лет.
На одном из кадров актриса была запечатлена в лимонной футболке, брюках и коричневой рубашке. Свой образ звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» дополнила стильной панамой. Также Наталья Эдуардовна примерила длинное платье, которое сочетала с кеппи.
Поклонники оставили в комментариях под публикациями восторженные отзывы и поздравили Андрейченко с юбилеем.
«С днем рождения, дорогая Наталья Эдуардовна. Наша любимая Мэри Поппинс! Огромная благодарность за ваши роли в фильмах», «Наташа, с днем рождения. Ты леди совершенство. Спасибо тебе», «Поздравляю вас с днем рождения. Самое главное — здоровья, долгих лет жизни. Самая любимая Мэри Поппинс», «Сегодня только пересматривала “Мэри Поппинс” и вспомнила, как хотела быть похожа на нее. С днем рождения, леди совершенство», — писали они.
Наталья Андрейченко давно не живет в России и не снимается в кино. Она путешествует по миру. Актриса увлекается йогой, практикует сыроедение и особое внимание уделяет своей внешности.
Ранее Наталья Андрейченко оценила российские ремейки советских фильмов. Актриса назвала бездушными фильмы, снятые на основе советских картин.