Агата Муцениеце в начале мая вместе с семьей уехала в отпуск в Крым. Актриса с мужем Петром Дрангой и детьми — 13-летним Тимофеем и десятилетней Мией — остановилась в Ялте.
Накануне звезда сериала «Закрытая школа» опубликовала новое видео, сделанное на отдыхе. Муцениеце запечатлела момент, когда муж катал ее на мотоцикле по окрестностям Крыма. Она выглядела счастливой и радостной.
До этого звезда снялась с музыкантом на горе. Супруги любовались красивыми пейзажами Ялты. По утрам семья отправляется на пробежки. Даже в отпуске Муцениеце соблюдает режим, чтобы вернуться в свою форму.
Актриса в декабре 2025 года в третий раз стала мамой — она родила дочь от Дранги. Пока пара скрывает имя малышки и не публикует фото и видео с ней.
Звезда фильма «Тур с Иванушками» говорила, что после родов ей трудно похудеть. Сейчас она активно занимается спортом и правильно питается. По словам артистки, во время беременности она во многом себе не отказывала.
Напомним, Агата Муцениеце в мае 2025 года сообщила о помолвке с Петром Дрангой. Кстати, аккордеонист сделал ей предложение во время отдыха в Крыму.
В июне стало известно, что пара ждет ребенка. Они сыграли свадьбу в конце августа 2025 года. Этот брак стал для Муцениеце вторым. Ранее она была замужем за Павлом Прилучным. От него знаменитость родила Тимофея и Мию.
В 2020-м актеры расстались. Сейчас Прилучный счастлив во втором браке с актрисой Зепюр Прилучной-Брутян. Они воспитывают трехлетнего сына Микаэля.
Ранее Агата Муцениеце показала фигуру через пять месяцев после родов.