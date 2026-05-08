41-летняя Мария Машкова показала фото в купальнике

Актриса Мария Машкова, известная по сериалу «Не родись красивой», снялась в купальнике на отдыхе на Кипре. 41-летняя артистка устроилась на шезлонге в монокини с принтом и выложила фото в соцсети.
«Обожаю Лимассол. Можно одновременно страдать и загорать», — пошутила звезда.
Машкова состоит в браке с пианистом и сценаристом Александром Слободяником. У пары две дочери: 15-летняя Стефания и 14-летняя Александра. Семья уже несколько лет живет в США.
Как объясняла актриса, карьера ее мужа за границей складывалась удачно, поэтому они решились на переезд вместе с детьми. До начала СВО артистка прилетала в Россию для участия в съемках, но затем отказалась от всех проектов.
Ранее Мария Машкова высказалась о разрыве с отцом.