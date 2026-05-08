Анджелина Джоли планирует переехать в Европу из США без детей

Анджелина Джоли планирует перебраться в Европу. Актриса намерена уехать из США одна, без детей. Такую информацию приводит журнал Globe, ссылаясь на инсайдера.
«Преданность Анджелины своим детям — это не притворство. И она была заботливой мамой на протяжении десятилетий», — отметил источник.
По словам собеседника издания, переезд звезды за океан продумали специально так, чтобы дать ее наследникам больше свободы в период взросления.
«И, наконец, нужно дать Анджелине немного времени для себя, чтобы разобраться, каким будет следующий этап ее жизни», — добавил инсайдер.
Источник также рассказал, что Джоли пришлась по душе работа в Европе. Актриса считает, что именно там она получила то уважение и достоинство, которых ей не хватает в Лос-Анджелесе.
Кроме того, собеседник подчеркнул: знаменитость готова ждать подходящего партнера, который сможет вписаться в ее ритм жизни.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли продает свое историческое поместье в Лос-Анджелесе.