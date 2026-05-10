«Ангелы Ладоги»
За дерзость и волю к победе любой ценой молодых яхтсменов Петра Ветрова (Роман Евдокимов) и Павла Уколова (Тихон Жизневский) исключают из клуба. Но через две недели случается событие пострашнее: война. Через полгода — блокада. Петр, Павел и их бывшие соперники входят в первый в мире военный отряд буеристов, которому предстоит перевозить грузы и эвакуировать жителей Ленинграда по тонкому льду Ладожского озера под постоянными обстрелами. Первыми гражданскими пассажирами буеров становятся брошенные из-за бюрократической ошибки сироты и воспитательница Оля Александровна (Ксения Трейстер) из детского дома номер шесть.
«Ангелы Ладоги» — зрелищное, снятое по всем канонам военного экшена кино с незаезженной историей в основе (раньше про буеристов на Ладоге никто не снимал), библейскими отсылками и блестящей операторской работой. Летящая камера Сергея Астахова превращает ледяное сражение с немцами в эффектный бой ангелов и демонов, фиксирует хрупкость и упорство целомудренной любви, выступающей против смерти, и передает привет из трамвая старому другу оператора Алексею Балабанову.
Самая удачная же находка фильма даже не в обаятельном бромансе Жизневского и Евдокимова, а в нежном и трогательном взаимодействии мужчин и детей. Как доказывает фильм, современная оптика новой маскулинности вполне применима к сюжету о Великой Отечественной войне, хотя в финале с сентиментами все-таки переборщили.
«Семь верст до рассвета»
Морозная зима 1942 года. Деревня Куракино в Псковской области оккупирована немцами, которые терроризируют крестьян и не церемонятся с подпольщиками, распространяющими мотивирующие листовки. Хмурый старик Матвей Кузьмин (Федор Добронравов) молча игнорирует нападки односельчан на тему его кулацкого прошлого и с голыми руками выступает против стаи волков. Когда немецкая дивизия получает приказ напасть на расположенные неподалеку советские войска, учтивый барон Винберг (Олег Гаас) просит Кузьмича провести отряд по заснеженному лесу, чтобы подобраться к красноармейцам незаметно. Старик соглашается, вызвав на себя новый шквал проклятий от соседей, не понимающих, что он задумал.
«Семь верст до рассвета» снят по повести Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Однако реальная история, как и основанная на ней повесть, – короткая, на полный метр не хватит, потому большая часть фильма представляет хронику оккупированной деревни, этакую смягченную версию «Иди и смотри» с прямыми отсылками к фильму Элема Климова в исполнении Тимофея Кочнева.
Фокус картины сосредотачивается на живых, пронзительных образах деревенских жителей — отчаянных смельчаков, подлых предателей, стойких бабушек и сведенных с ума матерей. А большой подвиг маленького человека в исполнении непривычно мрачного Федора Добронравова венчает галерею образов героев, выписывающих точный и безжалостный портрет войны — с изможденным человеческим лицом.
«Отец»
В разгар войны немолодой сибирский охотник Гавриил Епифанович (Илья Шакунов) получает извещение о том, что его сын Семен (Кирилл Русин) пропал без вести. Уверенный в том, что юноша жив, Гавриил записывается добровольцем, чтобы его найти, даже если ради этого придется пройти 4000 километров линии фронта. Однако его сначала отправляют в тыл колоть дрова и мыть посуду, а затем назначают старшиной группы совсем юных снайперов — они не боятся смерти, но по неопытности рискуют нарваться на нее раньше времени. Гавриил делится с молодежью охотничьей мудростью и заменяет им отца, продолжая упорно показывать каждому встречному солдату фотографию сына.
В меру героический, в меру сентиментальный, в меру жесткий «Отец» — грамотно сбалансированный военный фильм, в котором хватает и драмы, и мелодрамы, и экшена. Он не позволяет себе перегибов и лишнего пафоса, но временами притворяется голливудским блокбастером с музыкой из «Мстителей» и крупными планами патрона, вылетающего из ствола в духе бекмамбетовского «Особо опасен».
Бережному, но честному «Отцу» веришь — во многом благодаря не примелькавшемуся актерскому ансамблю, в котором заметнее всех выделяются Роман Васильев, потрясающе целостный в образе искалеченного и огрубевшего от войны командира роты, и Илья Шакунов, вместивший всю отцовскую любовь в своих бездонных голубых глазах. Несколько топорно выглядит сопоставление двух отцов — нежного Гавриила и уж слишком демонического немецкого командира Вернера (Виталий Татаринович). Но грубоватый контраст оттеняет терапевтичная идея о гуманном родительстве, которое уместно даже на войне — в условиях, когда привязываться страшно, но человеческие связи особенно важны.
«Литвяк»
Молодые, но опытные летчицы Лилия Литвяк (Полина Чернышова) и Екатерина Буданова (Виктория Соловьева) попадают в распоряжение комполка Николая Баранова (Евгений Ткачук) и сразу же приковывают к себе внимание сослуживцев. Не верящий, что женщина может выйти с противником врукопашную («а истребитель это оно и есть»), строгий капитан Алексей Соломатин (Петр Рыков) старательно подавляет мужской и профессиональный интерес к Литвяк. Но чем ближе проносится смерть, тем активнее тает лед между двумя асами.
Биографическая драма «Литвяк» старательно переносит на экран основные события короткой, но яркой военной карьеры самой результативной летчицы Великой Отечественной войны. Но пораженные противники, сбитый аэростат, угроза пленом и прочие подвиги и исторические факты из жизни легендарного пилота теряются на фоне неповоротливой мелодрамы. Переполненная лишними сценами, пустыми диалогами, неуместной музыкой и постоянным смещением фокуса на героя Петра Рыкова, «Литвяк» явно задумывалась как мини-сериал для телевизионного экрана, на котором не будет заметно неловкое использование искусственного интеллекта в сценах воздушных боев.
Создатели уделяют много внимания узкопрофильной терминологии и технической стороне полетов — со всеми ее датчиками, мелкими кнопочками и рычажками. Но все это отходит на второй план, когда в залитой солнцем идиллической коммуналке Литвяк шьет себе платье: чтобы не забывали, что она женщина, а не только летчик с медалью.