Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден переживают настоящее счастье в связи с рождением третьего ребенка. Как стало известно Us Weekly, супруги намеренно скрывали новость о грядущем прибавлении в семье. Оказывается, даже самые близкие люди не знали о планах звезд.
«Они сами не были уверены, что все получится», — пояснил инсайдер.
По словам источника, малыш появился на свет от суррогатной матери. 53-летняя актриса особенно благодарна тем, кто помог ей осуществить мечту.
«Кэмерон искренне считает, что ей очень повезло с суррогатными матерями. Для нее и Бенджи этот путь был долгим, но теперь у них именно та семья, о которой они всегда мечтали, и она наконец стала полной», — добавил источник.
Пара планирует как можно больше проводить время с тремя детьми. Сейчас семья живет в Монтесито.
«Они влюблены в это место и ведут очень скромный образ жизни, — рассказал инсайдер. — Здесь они могут воспитывать наследников вдали от посторонних глаз — именно этого они и хотели».
Напомним, 4 мая 2026 года 47-летний Бенджи Мэдден объявил в своих соцсетях, что у них с Кэмерон Диаз родился второй сын. Мальчика назвали Наутас.
Эта новость удивила поклонников, ведь актриса в последнее время активно появлялась на публичных мероприятиях и не была замечена с округлившимся животом. Позже выяснилось, что ребенок появился на свет с помощью суррогатного материнства.
Кэмерон Диаз и участник рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден поженились в 2015 году. Впервые актриса стала матерью в 47 лет: у них родилась дочь Раддикс. Второй ребенок — сын Кардинал — родился весной 2024 года.
Ради воспитания детей звезда фильма на несколько лет ушла из кино и лишь недавно вернулась в профессию.
Ранее Кэмерон Диаз призналась, что переживает из-за своего позднего материнства.