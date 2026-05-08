Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

53-летняя Кэмерон Диаз стала многодетной благодаря суррогатной матери

Актриса и ее муж скрывали новость о грядущем прибавлении в семье до момента рождения ребенка
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден переживают настоящее счастье в связи с рождением третьего ребенка. Как стало известно Us Weekly, супруги намеренно скрывали новость о грядущем прибавлении в семье. Оказывается, даже самые близкие люди не знали о планах звезд.

«Они сами не были уверены, что все получится», — пояснил инсайдер.

По словам источника, малыш появился на свет от суррогатной матери. 53-летняя актриса особенно благодарна тем, кто помог ей осуществить мечту. 

«Кэмерон искренне считает, что ей очень повезло с суррогатными матерями. Для нее и Бенджи этот путь был долгим, но теперь у них именно та семья, о которой они всегда мечтали, и она наконец стала полной», — добавил источник.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден с детьми
Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Пара планирует как можно больше проводить время с тремя детьми. Сейчас семья живет в Монтесито.

«Они влюблены в это место и ведут очень скромный образ жизни, — рассказал инсайдер. — Здесь они могут воспитывать наследников вдали от посторонних глаз — именно этого они и хотели».

Напомним, 4 мая 2026 года 47-летний Бенджи Мэдден объявил в своих соцсетях, что у них с Кэмерон Диаз родился второй сын. Мальчика назвали Наутас.

Эта новость удивила поклонников, ведь актриса в последнее время активно появлялась на публичных мероприятиях и не была замечена с округлившимся животом. Позже выяснилось, что ребенок появился на свет с помощью суррогатного материнства.

Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Кэмерон Диаз и участник рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден поженились в 2015 году. Впервые актриса стала матерью в 47 лет: у них родилась дочь Раддикс. Второй ребенок — сын Кардинал — родился весной 2024 года.

Ради воспитания детей звезда фильма на несколько лет ушла из кино и лишь недавно вернулась в профессию.

Ранее Кэмерон Диаз призналась, что переживает из-за своего позднего материнства.