Андрей Ургант ответил на слухи о том, что его сын Иван Ургант покинул Россию

Актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, в интервью Станиславу Логинову ответил на слухи о том, что его сын покинул страну из-за его очень долгого отсутствия на российском ТВ. Как передает Super.ru, артист заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Андрей Львович рассказал, что поклонники очень часто подходят к нему на улице с вопросом о том, куда пропал его сын. По словам актера, чтобы снизить количество подобных вопросов, он даже начал шутить на эту тему на своих творческих вечерах, объявляя прямо со сцены: «Ваня в Москве».
«Люди подходят и спрашивают взволнованно, не с ехидством, а с участием, предполагая почему-то, что он куда-то уехал. Никогда даже в мыслях не было у него никуда уезжать», — поделился актер фильма «Любовь-морковь».
Также Ургант‑старший откровенно признался, что относится с иронией к этой ситуации, однако его наследник, наоборот, крайне переживает из‑за подобных вопросов. Андрей Львович подчеркнул, что Иван «любит свою родину и эту страну, а также является русскоязычным человеком, работающим на русскую аудиторию».