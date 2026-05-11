«Семь верст до рассвета» (2026) — российская военно-историческая драма режиссера и сценариста Александра Андреева. Картина основана на реальных событиях и обращается к истории подвига псковского крестьянина Матвея Кузьмина, ставшего самым пожилым Героем Советского Союза.
Фильм рассказывает о трагическом и одновременно героическом эпизоде Великой Отечественной войны, в центре которого — выбор обычного человека в условиях оккупации и смертельной опасности. Через личную историю Матвея Кузьмина создатели выстраивают более широкий рассказ о цене сопротивления и человеческой стойкости в военное время.
В фильме сыграли Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров и другие российские актеры.
Особенности съемочного процесса
Создатели фильма стремились к максимальной достоверности. Именно поэтому работа была долгой, кропотливой и иногда невероятно сложной и физически, и эмоционально.
Перед началом съемок была проведена огромная подготовительная работа
Стремление к исторической достоверности стало ключевым принципом создателей еще на этапе подготовки к съемкам. Прежде чем приступить к работе на площадке, команда проекта провела серьезное исследование событий и обстоятельств, на которых основан сюжет фильма.
Был изучен широкий круг источников: архивные документы, военные хроники, мемуары современников, а также материалы музеев. Особое внимание уделялось информации, связанной с жизнью Матвея Кузьмина и историческим контекстом событий в Псковской области.
Съемочная группа также проводила встречи с потомками героя, местными историками и сотрудниками архивов. В частности, создатели картины общались с внучкой Матвея Кузьмина, которая поделилась деталями повседневной жизни деревни того времени, особенностями быта и речевой среды. Кроме того, к работе над проектом была привлечена пожилая жительница региона, лично знавшая Кузьмина, — ее воспоминания стали важным источником живых деталей эпохи.
Отдельную роль в подготовительном периоде сыграли исторические и военные консультанты. Они помогали авторам сценария выстраивать точную картину оккупационного периода и следили за тем, чтобы события и детали эпохи были отражены максимально корректно.
Чтобы воссоздать деревню, на площадку привезли настоящие дома
Съемки проходили в Псковской области — в местах, где жил Матвей Кузьмин. Основной съемочной площадкой стала деревня Бусулаево Невельского района.
Одной из самых сложных задач стало воссоздание деревенской среды начала 1940-х годов. Для этого на площадку доставили настоящие жилые дома: их аккуратно разобрали, перевезли и затем собрали заново уже на новом месте. Внутреннее пространство части построек было полностью восстановлено. Художники-постановщики отдельно работали над каждой деталью.
Съемочный процесс осложнялся и природными условиями. Из-за труднодоступности местности и отсутствия нормальных дорог команде пришлось организовать временную дорогу, используя подручные материалы и традиционные методы укрепления грунта.
Отдельное внимание уделялось исторической точности природной среды. С территории съемок вручную убирали люпин, который появился там после войны.
Значительную часть реквизита предоставили местные жители: около 40% предметов быта, сельскохозяйственного инвентаря и домашней утвари были собраны из частных коллекций и семейных домов, что позволило дополнительно усилить ощущение подлинности эпохи.
Для съемок использовали специально подготовленных лошадей и собак
Для съемок были задействованы лошади, специально подготовленные к условиям кинопроизводства: их заранее приучали к громким звукам, пиротехнике и световым эффектам, чтобы минимизировать стресс во время работы на площадке. В кадре лошади использовались как часть фонового реквизита, однако в ряде сцен они становились полноценными участниками действия.
Кроме того, в съемках были задействованы специально обученные собаки — волчаки, гибриды немецких овчарок и карпатских волков.
Зимние сцены снимали в аномально теплых условиях
Значительная часть зимних эпизодов фильма создавалась в условиях, далеких от реальной зимы. На момент съемок в Псковской области стояла аномально теплая погода, из-за чего естественный снежный покров отсутствовал. Специалистам пришлось создавать снег искусственно.
Позднее погодные условия изменились, и в регион выпал настоящий снег. Съемочная группа использовала это обстоятельство, чтобы дополнительно усилить визуальную достоверность сцен.
Во время съемок нашли боеприпасы
В ходе подготовки одной из ключевых локаций — места, где по сюжету располагался дом Матвея Кузьмина — съемочная группа столкнулась с неожиданной находкой. При обследовании территории были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, включая противотанковые снаряды, а также фрагменты военной техники.
После обнаружения опасных предметов работы на участке были немедленно приостановлены. Территорию обследовали саперы и сотрудники МЧС, которые провели разминирование и подтвердили безопасность дальнейших съемок. Лишь после завершения всех проверок съемочный процесс был возобновлен.
В чем суть фильма «Семь верст до рассвета» (2026)
События фильма разворачиваются в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области, где деревни и города оказываются под немецкой оккупацией. Мирное население сталкивается с жестокими испытаниями: люди подвергаются насилию, голоду и расстрелам, а привычная жизнь оказывается полностью разрушена.
С августа 1941 года оккупированной оказывается и деревня Куракино. Комендант немецких войск занимает лучший дом крестьянина Матвея Кузьмина, вынуждая хозяев переселиться в холодный сарай. В условиях суровой зимы 1942 года ситуация в регионе обостряется: немецкое командование готовит наступательную операцию и требует выхода в тыл советских войск через местные территории.
Командир вермахта обращается к Матвею Кузьмину с требованием провести солдат к деревне Першино, занятой Красной армией, обещая за помощь оружие и продовольствие. Пожилой крестьянин соглашается, однако у него есть собственный план, о котором враги не догадываются.