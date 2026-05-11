Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как снимали фильм «Семь верст до рассвета» (2026): секреты создания военной драмы

Фильм «Семь верст до рассвета» основан на реальных событиях. Рассказываем, как его снимали
Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

«Семь верст до рассвета» (2026) — российская военно-историческая драма режиссера и сценариста Александра Андреева. Картина основана на реальных событиях и обращается к истории подвига псковского крестьянина Матвея Кузьмина, ставшего самым пожилым Героем Советского Союза.

Фильм рассказывает о трагическом и одновременно героическом эпизоде Великой Отечественной войны, в центре которого — выбор обычного человека в условиях оккупации и смертельной опасности. Через личную историю Матвея Кузьмина создатели выстраивают более широкий рассказ о цене сопротивления и человеческой стойкости в военное время.

В фильме сыграли Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров и другие российские актеры.

Особенности съемочного процесса

Создатели фильма стремились к максимальной достоверности. Именно поэтому работа была долгой, кропотливой и иногда невероятно сложной и физически, и эмоционально. 

Перед началом съемок была проведена огромная подготовительная работа

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

Стремление к исторической достоверности стало ключевым принципом создателей еще на этапе подготовки к съемкам. Прежде чем приступить к работе на площадке, команда проекта провела серьезное исследование событий и обстоятельств, на которых основан сюжет фильма.

Был изучен широкий круг источников: архивные документы, военные хроники, мемуары современников, а также материалы музеев. Особое внимание уделялось информации, связанной с жизнью Матвея Кузьмина и историческим контекстом событий в Псковской области.

Съемочная группа также проводила встречи с потомками героя, местными историками и сотрудниками архивов. В частности, создатели картины общались с внучкой Матвея Кузьмина, которая поделилась деталями повседневной жизни деревни того времени, особенностями быта и речевой среды. Кроме того, к работе над проектом была привлечена пожилая жительница региона, лично знавшая Кузьмина, — ее воспоминания стали важным источником живых деталей эпохи.

Отдельную роль в подготовительном периоде сыграли исторические и военные консультанты. Они помогали авторам сценария выстраивать точную картину оккупационного периода и следили за тем, чтобы события и детали эпохи были отражены максимально корректно.

Чтобы воссоздать деревню, на площадку привезли настоящие дома

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

Съемки проходили в Псковской области — в местах, где жил Матвей Кузьмин. Основной съемочной площадкой стала деревня Бусулаево Невельского района.

Одной из самых сложных задач стало воссоздание деревенской среды начала 1940-х годов. Для этого на площадку доставили настоящие жилые дома: их аккуратно разобрали, перевезли и затем собрали заново уже на новом месте. Внутреннее пространство части построек было полностью восстановлено. Художники-постановщики отдельно работали над каждой деталью.

Съемочный процесс осложнялся и природными условиями. Из-за труднодоступности местности и отсутствия нормальных дорог команде пришлось организовать временную дорогу, используя подручные материалы и традиционные методы укрепления грунта.

Отдельное внимание уделялось исторической точности природной среды. С территории съемок вручную убирали люпин, который появился там после войны.

Значительную часть реквизита предоставили местные жители: около 40% предметов быта, сельскохозяйственного инвентаря и домашней утвари были собраны из частных коллекций и семейных домов, что позволило дополнительно усилить ощущение подлинности эпохи.

Для съемок использовали специально подготовленных лошадей и собак

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

Для съемок были задействованы лошади, специально подготовленные к условиям кинопроизводства: их заранее приучали к громким звукам, пиротехнике и световым эффектам, чтобы минимизировать стресс во время работы на площадке. В кадре лошади использовались как часть фонового реквизита, однако в ряде сцен они становились полноценными участниками действия. 

Кроме того, в съемках были задействованы специально обученные собаки — волчаки, гибриды немецких овчарок и карпатских волков. 

Зимние сцены снимали в аномально теплых условиях

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

Значительная часть зимних эпизодов фильма создавалась в условиях, далеких от реальной зимы. На момент съемок в Псковской области стояла аномально теплая погода, из-за чего естественный снежный покров отсутствовал. Специалистам пришлось создавать снег искусственно.

Позднее погодные условия изменились, и в регион выпал настоящий снег. Съемочная группа использовала это обстоятельство, чтобы дополнительно усилить визуальную достоверность сцен.

Во время съемок нашли боеприпасы

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

В ходе подготовки одной из ключевых локаций — места, где по сюжету располагался дом Матвея Кузьмина — съемочная группа столкнулась с неожиданной находкой. При обследовании территории были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, включая противотанковые снаряды, а также фрагменты военной техники.

После обнаружения опасных предметов работы на участке были немедленно приостановлены. Территорию обследовали саперы и сотрудники МЧС, которые провели разминирование и подтвердили безопасность дальнейших съемок. Лишь после завершения всех проверок съемочный процесс был возобновлен. 

В чем суть фильма «Семь верст до рассвета» (2026)

Кадр из фильма Семь верст до рассвета
Кадр из фильма «Семь верст до рассвета»

События фильма разворачиваются в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области, где деревни и города оказываются под немецкой оккупацией. Мирное население сталкивается с жестокими испытаниями: люди подвергаются насилию, голоду и расстрелам, а привычная жизнь оказывается полностью разрушена.

С августа 1941 года оккупированной оказывается и деревня Куракино. Комендант немецких войск занимает лучший дом крестьянина Матвея Кузьмина, вынуждая хозяев переселиться в холодный сарай. В условиях суровой зимы 1942 года ситуация в регионе обостряется: немецкое командование готовит наступательную операцию и требует выхода в тыл советских войск через местные территории.

Командир вермахта обращается к Матвею Кузьмину с требованием провести солдат к деревне Першино, занятой Красной армией, обещая за помощь оружие и продовольствие. Пожилой крестьянин соглашается, однако у него есть собственный план, о котором враги не догадываются.