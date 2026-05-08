Разработку сиквела фильма «Грань будущего» с Томом Крузом поставили на паузу

Издание Collider, ссылаясь на информацию штатного журналиста и инсайдера Стивена Вайнтрауба, сообщает, что сиквел фильма «Грань будущего» не находится в активной разработке. Несколькими днями ранее в сети появилась информация о том, что фильм начнут снимать осенью этого года.
Collider отмечает, что студия Warner Bros. все еще надеется снять фильм «Грань будущего 2», а также снова привлечь Тома Круза к исполнению главной роли, однако это остается лишь планами на будущее. Также издание сообщает, что в ближайшие месяцы не будет никаких анонсов о работе над продолжением.
Оригинальный фильм «Грань будущего» вышел в 2014 году. При бюджете в 178 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 370 млн долларов. На Rotten Tomatoes лента имеет 91% «свежести», а критики хвалили картину за сценарий, визуальные эффекты и операторскую работу.