Тимоти Шаламе показал технический прием в баскетболе во время тренировки для NBA

В официальных социальных сетях NBA появился ролик, на котором актер Тимоти Шаламе во время разминочной игры в баскетбол показал, как делать стэпбек — баскетбольный прием с разрывом дистанции для броска.
После степбэка Тимоти Шаламе успешно забросил мяч в кольцо с нескольких метров.
Сам актер является давним фанатом баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс», а также посещает многие матчи состава.
В ночь на 5 мая Шаламе посетил домашний матч «Нью-Йорка» против «Филадельфии» в плей-офф НБА, отказавшись от модного мероприятия Met Gala. Кайли Дженнер, светская львица и девушка Тимоти Шаламе, пришла на Met Gala без него, а затем отправилась на матч поддержать «Нью-Йорк».