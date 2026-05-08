Появились первые оценки фильма «Мортал Комбат 2»

Главным преимуществом фильма журналисты называют динамические и захватывающие бои, которые передают дух соревнования

Появились первые оценки фильма «Мортал Комбат 2». На момент написания новости у проекта 77% «свежести» на Rotten Tomatoes — на 22% больше, чем было у первой части. Оценка фильма на Metacritic составляет 50 баллов.

Главным преимуществом фильма журналисты называют динамические и захватывающие бои, которые передают дух соревнования. Критикам также понравилось большое количество отсылок на игры серии.

Низкие оценки проект получил из-за сюжета, который называют сырым и посредственным. Некоторым критикам также не понравилось обилие персонажей, которых авторы оставили без должного развития.

Карл Урбан исполнил в фильме роль персонажа Джонни Кейджа. В «Мортал Комбате 2» также сыграли Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Мехкад Брукс (Джакс) и другие.

Зарубежный прокат начнется 8 мая текущего года.