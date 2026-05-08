Светлана Ходченкова показала новое видео со своей тренировке на пилоне. На черно-белых кадрах 43-летняя звезда грациозно двигается под медленный трек на фоне панорамного окна.
В конце ролика звезда сериала «Благословите женщину» опускается на пол и шутливо признается, что ей «не хватило сил».
В марте 2026 года возникли слухи о том, что Светлана Ходченкова вышла замуж. Как сообщают источники, близкие к артистке, ее супругом стал успешный бизнесмен.
«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж в прошлом году. Муж — и не актер, и не режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — рассказал инсайдер изданию «КП».
Напомним, ранее актриса пять лет состояла в браке с Владимиром Яглычем. После развода у нее были отношения с бизнесменом Георгием Петришиным, который в 2015 году публично сделал ей предложение. Однако вскоре пара рассталась. Позже Петришин женился на модели Алесе Кафельниковой.
Ранее Светлана Ходченкова снялась в образе невесты на фоне слухов о тайной свадьбе.