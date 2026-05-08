Джеймс Кэмерон хочет перевести культовый фильм «Чужие» 1986 года в формат 3D

71-летний Джеймс Кэмерон дал интервью изданию в Letterboxd, в котором поразмышлял о современных 3D-возможностях в кинематографе, а также ответил на вопрос о конвертировании «Чужих» в этот формат.
«“Чужие” — фильм своего времени, это нужно понимать. Мы думаем о том, чтобы перевести “Чужих” в формат 3D. Сейчас инструменты для создания “глубины” на экране куда лучше, чем несколько лет назад. Этот фильм не стареет спустя 40 лет. Люди до сих пор возвращаются к “Чужим” и смотрят это кино. Думаю, я выиграл какой-то спор, раз мое кино востребовано спустя 40 лет», — заявил Кэмерон.
«Чужие» вышли в 1986 году и стали сиквелом ленты «Чужой». Если первая картина была выдержана в стилистике космического софт-хоррора, то «Чужих» сняли в качестве боевика. Многие критики отмечали, что Джеймс Кэмерон справился со вселенной «Чужих» лучше, чем Ридли Скотт, который является автором оригинального фильма. Примечательно, что «Чужие» стали фильмом, который регулярно переиздается для каждого нового поколения домашних видеоносителей.
В декабре прошлого года Джеймс Кэмерон официально стал пятым в истории режиссером, чье состояние превысило 1 млрд долларов. Вместе с этим он является одним из самых прибыльных режиссеров.