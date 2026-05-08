Александр Петров показал, как провел выходные со своей женой Викторией Антоновой. Супруги посетили футбольный матч «Спартак» — ЦСКА в столичных Лужниках.
Петров и Антонова сделали несколько кадров на стадионе. На одном из фото 37-летний актер обнял и поцеловал жену.
Кроме того, звезда фильма «Комментируй это» успел пообщаться с поклонниками и сфотографироваться с ними. Петров признался, что они болели за команду «Спартак», которая в итоге и победила в игре.
Актер с детства является болельщиком «Спартака». Летом 2025 года он даже принял участие в рекламной кампании команды.
Стоит отметить, что в творческой биографии Петрова есть роль футболиста. Он сыграл советского нападающего команды «Торпедо» Эдуарда Стрельцова в драме «Стрельцов».
Недавно Петров в интервью-шоу Кино Mail поделился детскими воспоминаниями о 90-х. Артист рассказал, что однажды ему купили новый мяч, и его запах тоже ему запомнился.
«Мне покупали футбольный мяч, и я помню его запах. Это не обернуть в слова», — отметил актер.
Напомним, Александр Петров в 2023 году женился на Виктории Антоновой, с которой случайно познакомился на улице. В апреле 2025-го супруги впервые стали родителями — у них родился сын Федор.
Ранее Александр Петров с женой показали, как отметили первый день рождения сына.