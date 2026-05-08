В Новосибирском зоопарке пройдут съемки фильма о роли животных в годы войны

Желающие получат возможность стать частью массовой сцены кинокартины «Бурый боец»
НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Съемки фильма о роли животных в годы Великой Отечественной войны «Бурый боец» пройдут в Новосибирском зоопарке 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В рамках праздничной программы ко Дню Победы зоопарк станет съемочной площадкой патриотического фильма о роли животных в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, под руководством режиссера гости зоосада также узнают, как снимается кино: что должны делать актеры массовых сцен и из чего складывается съемочный процесс. Кроме того, все желающие получат возможность стать частью массовой сцены фильма «Бурый боец».

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.