Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли вновь подала иск против Джастина Бальдони

Актриса подала заявление в суд Калифорнии, требуя взыскать с режиссера средства в рамках ранее подписанного сторонами соглашения
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media

В Голливуде ожидается новый виток судебных тяжб между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Актриса подала заявление в суд Калифорнии, требуя взыскать с режиссера средства в рамках ранее подписанного сторонами соглашения. Юристы Лайвли подчеркивают: дело не в деньгах, а в принципе защиты жертв домогательств на рабочем месте. При этом Бальдони заранее отказался от права на апелляцию по данному иску.

Суть требований опирается на местный закон, который ограждает заявителей от ответных обвинений. Изначально Джастин подал иск о клевете после заявлений Блейк о сексуальных домогательствах, но суд его отклонил.

Адвокаты Лайвли — Майкл Готтлиб и Эсра Хадсон — отметили: «Согласившись на условия, Бальдони и другие ответчики признают личную ответственность за злоупотребление судебной системой с целью заставить мисс Лайвли замолчать. Признавая, что ее опасения “заслуживали быть услышанными”, ответчики положили конец вымыслам о том, будто она сфабриковала обвинения в домогательствах и преследовании».