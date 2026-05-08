Блейк Лайвли вновь подала иск против Джастина Бальдони

В Голливуде ожидается новый виток судебных тяжб между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Актриса подала заявление в суд Калифорнии, требуя взыскать с режиссера средства в рамках ранее подписанного сторонами соглашения. Юристы Лайвли подчеркивают: дело не в деньгах, а в принципе защиты жертв домогательств на рабочем месте. При этом Бальдони заранее отказался от права на апелляцию по данному иску.