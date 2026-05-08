Блейк Лайвли вновь подала иск против Джастина Бальдони

В Голливуде ожидается новый виток судебных тяжб между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Актриса подала заявление в суд Калифорнии, требуя взыскать с режиссера средства в рамках ранее подписанного сторонами соглашения. Юристы Лайвли подчеркивают: дело не в деньгах, а в принципе защиты жертв домогательств на рабочем месте. При этом Бальдони заранее отказался от права на апелляцию по данному иску.
Суть требований опирается на местный закон, который ограждает заявителей от ответных обвинений. Изначально Джастин подал иск о клевете после заявлений Блейк о сексуальных домогательствах, но суд его отклонил.
Адвокаты Лайвли — Майкл Готтлиб и Эсра Хадсон — отметили: «Согласившись на условия, Бальдони и другие ответчики признают личную ответственность за злоупотребление судебной системой с целью заставить мисс Лайвли замолчать. Признавая, что ее опасения “заслуживали быть услышанными”, ответчики положили конец вымыслам о том, будто она сфабриковала обвинения в домогательствах и преследовании».