59-летний Венсан Кассель впервые показал сына от возлюбленной младше него на 30 лет

Актер опубликовал фото с годовалым сыном
Венсан Кассель и Нара БаптистаИсточник: Legion-Media.ru

Французский актер Венсан Кассель поделился редким кадром с годовалым сыном. Звезда выложил в личном блоге снимок, сделанный на пляже.

На фотографии артист стоит с голым торсом и держит малыша на руках. Лицо ребенка он закрыл смайликом.

Венсан Кассель с сыном / фото: соцсети

«Папа Каэтано», — подписал публикацию актер.

Мальчик появился на свет 7 января 2025 года. Мать ребенка — 29-летняя модель Нара Баптиста. Для нее этот ребенок стал первым. Для самого Касселя — уже четвертым.

У актера есть две дочери от брака с Моникой Беллуччи — Дева, которая родилась в 2004 году, и Леони, рожденная в 2010. В 2019 году у Касселя родилась третья дочь в браке с моделью Тиной Кунаки.

Ранее бывшие жены Венсана Касселя встретились на гала-ужине в Париже.