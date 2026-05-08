59-летний Венсан Кассель впервые показал сына от возлюбленной младше него на 30 лет

Французский актер Венсан Кассель поделился редким кадром с годовалым сыном. Звезда выложил в личном блоге снимок, сделанный на пляже.
На фотографии артист стоит с голым торсом и держит малыша на руках. Лицо ребенка он закрыл смайликом.
«Папа Каэтано», — подписал публикацию актер.
Мальчик появился на свет 7 января 2025 года. Мать ребенка — 29-летняя модель Нара Баптиста. Для нее этот ребенок стал первым. Для самого Касселя — уже четвертым.
У актера есть две дочери от брака с Моникой Беллуччи — Дева, которая родилась в 2004 году, и Леони, рожденная в 2010. В 2019 году у Касселя родилась третья дочь в браке с моделью Тиной Кунаки.
