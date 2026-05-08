42-летний актер «Солдат» заявил, что занимается спортом шесть раз в неделю

Актер Иван Жидков, известный по сериалу «Солдаты», раскрыл детали своего спортивного режима. Оказалось, что 42-летний артист тренируется шесть раз в неделю. Своими привычками он поделился с подписчиками в личном блоге.
В ролике, снятом прямо в тренажерном зале, Жидков рассказал, что его программа включает кардио, работу с железом и бокс. Артист также признался, что ему трудно понять людей, которые игнорируют спорт.
«У меня настолько глубоко выработана эта привычка, что мне почти никогда не лень идти в зал. Самое сложное для меня — это питание, пожрать-то я не дурак», — написал он.
В конце поста звезда «Солдат» обратился к аудитории с призывом заниматься физкультурой и любить себя.
